Решение США дислоцировать больше военных в Польше означает, что больше американских военных будет приезжать и на учения в Литве, говорит министр обороны Литвы.
Raimundas Karoblis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы считаем, что число военнослужащих на учениях в Литве обязательно увеличится, мы считаем, что их будет (приезжать) больше, и это прямой вклад в нашу безопасность", - сказал в среду BNS Раймундас Кароблис.

Министр сказал, что оценивает намерение США направить своих военных в Польшу как решение повысить безопасность всего региона.

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"В смысле безопасности, обороны как НАТО, так и американцы трактуют Балтийские страны и Польшу как единый регион", - сказал Р. Кароблис.

"Размещение в Польше – польза и для Польши, и для всех Балтийских стран, но если смотреть по расстоянию, то военные в Польше в наибольшей степени полезны нам", - добавил он.

Американские военные часто приезжают на учения в Литву. Сейчас они участвуют в международных учениях Gelezinis Vilkas ("Железный волк").

Президент США Дональд Трамп в среду на встрече в Белом доме с польским президентом Анджеем Дудой сообщил, что США намерены направить в Польшу еще 2000 своих военнослужащих.

По его словам, дополнительные силы США будут переброшены в Польшу из Германии. И все же Д. Трамп предупредил, что дискуссии по этому вопросу еще не завершены.

Сейчас в Польше дислоцировано 4500 американских военных.

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