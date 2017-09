"Это вызывает у меня большое беспокойство. Похоже, что мы испуганы больше, чем этого требует адекватная ситуация", - заявил министр в четверг в интервью радиостанции ЛРТ. Он отметил, что полгода назад ситуация была сложнее чем сейчас, но Балтийским странам, Польше удалось убедить НАТО в том, что к этим учениям нужно быть готовым всем. "Когда полгода назад мы выражали свою позицию, казалось, что рядом с нашими границами ситуация серьезней, чем сейчас. И наши действия, которые обратили внимание НАТО на учения "Запад", поскольку на тот след были наведены все разведки, все органы НАТО, все союзники, все совместные действия, тактические действия - проходят учения и в Польше, идут учения "Аврора" рядом со Швецией - все это привело к тому, что учения "Запад" стали проблемой не только Польши и Балтийских стран, но и всего блока НАТО. Это крупнейший наш выигрыш", - пояснил Р. Кароблис. Министр подчеркнул, что угроза, которую представляют военные учения, сейчас минимальна. Он обратил внимание на то, что одной из целей соседей является запугивание Балтийских государств, поэтому не следует этому поддаваться. Россия и Беларусь начинают совместные недельные учения в четверг. Москва сообщает, что в учениях примут участие менее 13 тыс. военных, а западные должностные лица считают, что на самом деле в учениях будет задействовано коло 100 тыс. военных. Литовская разведка утверждает, что вполне вероятно, что в сценарии учений "Запад" заложен вооруженные конфликт с НАТО. Часть районов, в которых будут проходить учения, находятся у границы с Литвой, поэтому не исключается вероятность провокаций или инцидентов.











