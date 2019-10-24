В этот понедельник в Литву доставлена большая часть размещаемого в стране батальона сил США боевой техники.
Также на этой неделе в Литве тренировался бомбардировщик ВВС США.
"Это учения, на которых имитируются бомбовые удары по конкретным мишеням, и вчера как раз мне тоже довелось наблюдать за этими учениями лично", – сказал в четверг радиостанции Ziniu radijas министр обороны.
"Продемонстрировано, что для НАТО и США Литва и Балтийский регион в целом становится своим, они используются для учений, и в данном случае целью было познакомиться с новой географией, именно с той географией, которую в случае кризиса эти силы должны будут прикрывать", – сказал министр.
По его словам, такое возросшее в последнее время присутствие союзников в стране следует приветствовать.
Батальон Вооруженных сил США численность полтысячи военных проведет в Литве полгода.
У него будет 29 танков и 21 боевая машина пехоты.
Р. Кароблис говорил, что прибытие американских военных является особенно значительным фактором сдерживания и оценкой инвестиций Литвы в инфраструктуру.
В среду после обеда над Литвой уже второй раз в этом году появился стратегический бомбардировщик ВВС США B-52, который тренировался в регионе Казлу-Руды.
В ответ на предпринятую Россией аннексию Крыма с 2014 до 2017 года в Литве была дислоцирована рота (около 200 военнослужащих) ВС США. Американцы вывели эту роту, размещенную на принципе постоянной ротации, когда в стране был дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии.
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