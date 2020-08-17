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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во вторник сообщил, что соседняя Беларусь совершает попытки эскалации напряжения, объявив о незапланированных военных учениях в пограничном регионе.
Министр обороны Литвы: Беларусь пытается нагнетать напряжение
© AFP / Scanpix

По словам министра, Беларусь в настоящий момент не создает военной угрозы для Литвы, однако Литва вместе с союзниками по НАТО внимательно следят за передвижениями военных в Беларуси.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси. Могу подтвердить объявленную вчера Беларусью информацию о начинающихся сегодня учениях недалеко от границ с Литвой и Польшей. Это – внеплановые учения. Соседние страны не были о них информированы заранее," – заявил министр в присланном BNS комментарии.

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"Однако сегодня военной угрозы со стороны Беларуси мы не усматриваем. Это учения, хотя и внеплановые, во время которых проводятся стандартные, обычные процедуры. Мы внимательно следим за передвижениями военных в Беларуси, проверяем факты, постоянно поддерживаем связь с союзниками по НАТО, как и до сих пор", - утверждает Р. Кароблис.

По словам министра, наличием мнимой внешней угрозы Беларусь пытается оправдать свои действия внутри страны: "Оценивая ситуацию в общем, мы видим эскалационный характер действий со стороны Беларуси и стремление развивать нарратив о якобы возникающих внешних угрозах".

По оценке министра, создаваемый Минском нарратив – "это поиск виноватых и попытки оправдать свои действия в глазах белорусов и международного сообщества".

"Ни Литва, ни НАТО не создают военных угроз для Беларуси. Все учения и дислокация иностранных военных сил в Литве – в целях отпора и обороны", - добавил р. Кароблис.

На фоне массовых протестов в Беларуси против режима в воскресенье А. Лукашенко предупредил об опасности НАТО, а министерство обороны заявило, что в понедельник начнутся учения рядом с литовской границей.

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