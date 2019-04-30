"При планировании бюджета мы будем поднимать эти вопросы, учитывая возможности самоуправления, министерства. В следующем году мы полагаем, что гимназия в Реше может быть расширена до 200 мест, а все подчиненные нам ведомства могут принять на 300–400 детей больше", – заявил в понедельник на пресс-конференции А. Монкявичюс.
Жители Вильнюсского района утверждают, что подвергаются дискриминации в вопросе обучения и воспитания на литовском языке: вынуждены возить детей в другие населенные пункты, хотя образовательное учреждение находится под окнами.
"Члены оппозиции не раз обращались в самоуправление, выдвигали проекты по открытию новых групп с воспитанием на литовском языке в районе, но по причине формальностей и выдуманных причин все просьбы были отклонены", – заявил в понедельник на пресс-конференции в сейме лидер оппозиции в Самоуправлении Вильнюсского района, консерватор Гедиминас Казенас.
Депутат, консерватор Аудронюс Ажубалис, комментируя ситуацию, сказал, что правящее "большинство, которое не меняется уже многие годы, сознательно и системно дискриминирует литовских детей в Вильнюсском районе". Парламентарий видит единственную возможность решения проблемы – прямое вмешательство правительства с учреждением литовского воспитательного учреждения в районе.
Министр образования отмечает, что при решении аналогичных проблем министерство учредило в Вильнюсском и Шальчининкском районах свои школы, хотя обычно это функция самоупрваления.
По словам А. Монкявичюса, у министерства в Вильнюсском и Шальчининкском районах 12 воспитательно-образовательных учреждений, сейчас их посещают 3800 детей, из них более, чем полторы тысячи – гимназию в Реше.
Вильнюсское районное самоуправление обещает ответить на вопросы BNS по вопросу обучения на литовском языке позднее в письменной форме.
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