Министр о заявлении премьера: я рад, что мне некогда об это думать

"Я рад, что у меня нет времени думать об этом – много работ начато, многое надо решать здесь и сейчас.

Я понимаю, что в том, что происходит нет ничего личного в мой адрес, это виражи политической игры.

Пока я на этом посту, буду работать так, как могу наилучшим образом и благодарю всех, кто профессионально оценивает мою работу и работу моей команды.

Важно, чтобы это министерство возглавляли компетентные люди, с наилучшими желаниями, хорошей командой, поскольку работы во всех сферах, которые курирует министерство, работы предостаточно, и общество давно нуждается в этих работах", – сказано в ответе Кукурайтиса DELFI.

Министр сейчас находится в командировке в Армении.

DELFI напоминает, что поменять Министерство экономики на Соцмин 3 октября у премьера попросил староста фракции соцдемов Андрюс Палёнис. Он вместе с частью других членов фракции против воли Палуцкаса и совета партии решил заключить договор о сотрудничестве с правящей коалицией.

"Можно было бы обсудить этот вопрос, если бы претендовать на эту позицию решил лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас, тогда я серьезно подумал бы над этим", – сказал журналистам Сквернялис.

Он подчеркнул, что говорит это "очень серьезно". Вместе с этим он заметил, что у него нет никаких претензий к нынешнему главе Соцмина Ккурайтису, который, по его словам, "работает и, видно, будет продолжать работу на это посту".

"Но если партнеры изъявят такое желание и лидер партии примет вызов, все можно было бы обсудить", – сказал Сквернялис.