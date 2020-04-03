"Если оценивать динамику, то она положительная, это означает, что количество выявляемых случаев сокращается, и, хотя абсолютное число инфицированных растет с расширением исследований, но если смотреть с точки зрения динамики, сколько из ста проб бывают подтвержденными, то этот процент сокращается", – сказал министр журналистам в пятницу.

Он отметил, что за минувшие сутки из ста проведенных анализов была выявлена 1,6 случая.

По словам министра, в больницах сейчас находятся 124 больных коронавирусом, некоторые из них – в реанимации.

"В реанимации с кислородом находятся 10 пациентов, в реанимации с искусственной вентиляцией легких – 5 пациентов. В кислородными масками вне реанимации – 32 случая, и без кислородных масок 39 случаев", – сказал А. Верига.

В Литве в целом установлены 696 случаев коронавируса, среди них 9 со смертельным исходом. 7 человек выздоровели.