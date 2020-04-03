aA
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что динамика выявляемых заболеваний коронавирусом имеет тенденцию к снижению.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если оценивать динамику, то она положительная, это означает, что количество выявляемых случаев сокращается, и, хотя абсолютное число инфицированных растет с расширением исследований, но если смотреть с точки зрения динамики, сколько из ста проб бывают подтвержденными, то этот процент сокращается", – сказал министр журналистам в пятницу.

Он отметил, что за минувшие сутки из ста проведенных анализов была выявлена 1,6 случая.

Статьи по теме:
Коронавирус опасен и для детей: кто входит в группу риска  (12)
За сутки количество больных коронавирусом в Литве увеличилось до 696  (154)

По словам министра, в больницах сейчас находятся 124 больных коронавирусом, некоторые из них – в реанимации.

"В реанимации с кислородом находятся 10 пациентов, в реанимации с искусственной вентиляцией легких – 5 пациентов. В кислородными масками вне реанимации – 32 случая, и без кислородных масок 39 случаев", – сказал А. Верига.

В Литве в целом установлены 696 случаев коронавируса, среди них 9 со смертельным исходом. 7 человек выздоровели.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек (3)

Ученые Вильнюсского университета опубликовали...

Об увольнении уведомления получили сотни людей: в основном работники турфирм, транспортных компаний (79)

Из-за карантина, объявленного в связи с коронавирусом ,...

Gitanas Nausėda

Президент Литвы подписал поправки - наказывать за нарушения карантина будут строже (10)

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к...

Во время карантина водителей в Литве не будут наказывать за просроченный техосмотр (1)

Министерство транспорта Литвы меняет порядок...

В Литву идет сказочно теплая погода (9)

В Литву идет настоящая весна, потеплеет с начала...

|Maža didelių žinių kaina