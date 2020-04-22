Министр: Неменчине будет закрыт как минимум до выходных

"Планируется ещё на этой неделе как минимум до выходных применять эти ограничения, которые сейчас действуют, и если ситуация не ухудшится, видимо, будет решаться вопрос об отмене ограничений передвижения", - сказал министр на пресс-конференции в среду.

По его словам, широкое тестирование жителей в Неменчине будет продолжаться.

В прошлый четверг из-за угрозы коронавируса на неделю были ограничены въезд и выезд из Неменчине.

На коронавирус тестируются все взрослые жители городка и те, кто здесь работает.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что уже проверены 1954 жителя, вирус установлен у 19-и. Они все связаны со швейным предприятием Vilnika.

"Очаг COVID-19 в Неменчине локализуется вокруг этого самого предприятия", - сказала Р. Лингене на пресс-конференции в среду.