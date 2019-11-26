Однако министр свою вину не признает и утверждает, что использование личного имущества - его личное дело.
"У меня есть право на владение заработанным мной имуществом, тут нет ничего незаконного, это наше дело и право жить там, где это законно", – сказал Наркевич.
На вопрос, какую сумму он получает за аренду жилья, министр ответил: "Сколько надо, столько и получаю".
Радио LRT сообщает, что министр за аренду жилья получает 9000 евро, но за какой срок набирается такая сумма, не сообщается, равно как и то, платят ли с этих денег налоги.
Однако в декларации Наркевича не указано, что он с супругой занимается индивидуальной деятельностью.
Напомним, что на этой неделе портал 15min.lt сообщил, что в квартире, выделенной Наркевичу в парламентской гостинице, живет его дочь Каролина Наркевич.
По Уставу парламента, близкие депутатов могут жить в выделенных квартирах, если там живут сами депутаты.
Напомним, что в ноябре этого года разразился скандал после того как Наркевич принял решение об увольнении правления "Литовской почты".
Редакция передачи КК2 на телеканале LNK получила несколько сообщений о незаконной рыбалке в Тракайском районе в озере Гилушис. Звонившие сообщили, что этим занимается министр транспорта Наркевич.
У министра на самом деле есть усадьба около озера Гилушис. На воде рядом с усадьбой журналисты не видели никаких лодок.
Рядом с усадьбой министра находится усадьба сельского туризма госпожи Юргиты. Женщина согласилась поговорить с журналистами.
Она не отрицала, что она знает о нелегальном хобби министра:
"Он мне по-дружески сказал, что ему можно. Это называется - можно".
Юргиту сети, расставляемые министром, заинтересовали, когда в озере значительно сократилось количество рыбы.
О еще после одного странного происшествия - однажды Наркевич неожиданно пришел к ней во двор и потребовал вернуть сети.
"Он тогда еще был депутатом. Сказал: отдайте сети. Говорит, я вижу, что сети лежат у вас на берегу", - рассказала Юргита.
Министр заметил, что пропали три сети и он видел, как их украли. И якобы воры приплыли к берегу усадьбы Юргиты.
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