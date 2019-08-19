"10-15 млн. евро (...). Потом (сумма – ред.) будет увеличиваться, потому что будет увеличиваться число таких автомобилей. Самая большая сумма будет уже через пять лет, она может достигнуть 100 млн. евро", – сказал BNS Кястутис Мажейка.
По его словам, решение о тарифе налога пока не принято, однако предварительно предлагается, что за автомобили, выбрасывающие более 130 граммов СО2 на километр, будут платить 20 евро в год, а при превышении этого показателя будет применяться коэффициент, однако решение по этому вопросу пока не принято.
"Еще не определились, но мы моделируем и смотрим, чтобы это было максимально эффективно и чтобы это побуждало людей к действиям, а не стало каким-то дополнительным незначительным, минимальным сбором, который не дает мотивации при выборе", – сказал Мажейка.
По словам министра, на доходы от этого налога граждане будут финансово мотивироваться покупать более экологичные автомобили.
В принятом кабмином в апреле Национальном плане действий по уменьшению загрязнения атмосферы сказано, что финансовая мотивация для каждого человека, отказывающегося от загрязняющего окружающую среду автомобиля, может достигать 1000 евро, а в общей сложности на период до 2021 года должно быть выделено 30 млн. евро.
"Тогда, наверное, будет возможность поощрять через компенсацию НДС или внедрять станции для подзарядки электромобилей, чтобы было удобно развивать рынок. Есть разные средства", – сказал Мажейка.
Мажейка сказал BNS, что проект налога на выхлопы будет внесен в сейм вместе с проектом бюджета на следующий год.
Международные организации уже не первый год предлагают Литве ввести налоги на неэкологичные транспортные средства.
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