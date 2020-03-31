aA
На покрытие убытков от коронавируса в секторе культуры правительство выделит 4,5 млн евро, говорит министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас.
Министр: на покрытие убытков от вируса в секторе культуры будет выделено 4,5 млн евро
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, около 2 млн евро планируется выделить на компенсацию за творческие простои деятелям искусства - эти деньги дополнительно предназначены для лиц, у которых есть статус создателей искусства.

Ещё около 1,2 млн евро намечается выделить неправительственному сектору культуры, чтобы смягчить "очень болезненные последствия карантина". Эта помощь будет предназначаться для дистанционных услуг в сфере культуры, то есть для услуг, доступных по интернету.

Статьи по теме:
В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации  (129)
Министр финансов: бизнесу – пакет финансовых средств на сумму 2 млрд евро  (5)

По словам М. Кветкаускаса, из средств Фонда поддержки культуры намечается выделить 600 тыс. евро на индивидуальные стипендии деятелям культуры и искусства, эти стипендии в размере 600 евро предполагается выделять им в течение трёх месяцев.

Такие стипендии, говорит министр, можно выделить более чем 300 человек.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В больницах Литвы – массовые кражи: вместо антисептика заливают воду (44)

Поскольку в мире распространяется коронавирус ( COVID-19...

Елена Фотьянова, мигрант из России: "Мы приезжаем сюда с другой планеты" В спецпроекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва" (356)

Почти для каждого мигранта переезд в чужую страну...

В Каунасской больнице – атипичный случай коронавируса: не было никаких симптомов, только урологическая патология (2)

Каунасская клиническая больница сообщила о первом...

Литовский министр назвал, когда увидим настоящие данные о коронавирусе (46)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига 31...

Верига: человек считается здоровым после 37 дней с начала заболевания (2)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига во...

|Maža didelių žinių kaina