Министр: на покрытие убытков от вируса в секторе культуры будет выделено 4,5 млн евро

По его словам, около 2 млн евро планируется выделить на компенсацию за творческие простои деятелям искусства - эти деньги дополнительно предназначены для лиц, у которых есть статус создателей искусства.
Ещё около 1,2 млн евро намечается выделить неправительственному сектору культуры, чтобы смягчить "очень болезненные последствия карантина". Эта помощь будет предназначаться для дистанционных услуг в сфере культуры, то есть для услуг, доступных по интернету.
По словам М. Кветкаускаса, из средств Фонда поддержки культуры намечается выделить 600 тыс. евро на индивидуальные стипендии деятелям культуры и искусства, эти стипендии в размере 600 евро предполагается выделять им в течение трёх месяцев.
Такие стипендии, говорит министр, можно выделить более чем 300 человек.
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