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Невзирая на то, что белорусский руководитель Александр Лукашенко на минувшей неделе заявил о закрытии границ с Литвой, на границах нет очередей грузовиков, однако Литва сотрудничает с Польшей и с другими странами, чтобы на случай необходимости были обеспечены другие альтернативные пути перевозок, утверждает министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.
Jaroslavas Narkevičius
Jaroslavas Narkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Нет ни сейчас, ни раньше не было (новостей об изменениях – BNS), за исключением политических высказываний из Беларуси, со стороны А. Лукашенко. На границе работа идет в нормальном порядке. (...) Никаких препятствий или выросших очередей, по сравнению с обычным порядком, нет, – ведь здесь, особенно в выходные дни, может складываться особая ситуация, – но в связи с этими политическими решениями, никаких препятствий или изменений мы не видим", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.

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Министр утверждает, что ведутся консультации с Польшей и Украиной по вопросу пропускной способности границ, на случай, если придется объезжать Беларусь.

"Кроме того, мы анализировали ситуацию перевозчиков, которые работаю на восточном рынке, особенно в направлении России. (...) Обсуждали с коллегой из Латвии, чтобы пограничная инфраструктура пропускной способности Латвии и с Россией была бы улучшена", – добавил он.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сообщил BNS в понедельник, что движение на границе Литвы и Беларуси идет в обычном режиме.

Ранее президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас сообщал, что после ужесточения проверок в Беларуси литовского грузового транспорта перевозчики не успевают вовремя доставлять грузы, кроме того, их перевозка подорожала - перевозчики сами должны оплачивать дополнительные проверки, увеличивают затраты и простои.

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