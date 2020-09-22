"Нет ни сейчас, ни раньше не было (новостей об изменениях – BNS), за исключением политических высказываний из Беларуси, со стороны А. Лукашенко. На границе работа идет в нормальном порядке. (...) Никаких препятствий или выросших очередей, по сравнению с обычным порядком, нет, – ведь здесь, особенно в выходные дни, может складываться особая ситуация, – но в связи с этими политическими решениями, никаких препятствий или изменений мы не видим", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.

Министр утверждает, что ведутся консультации с Польшей и Украиной по вопросу пропускной способности границ, на случай, если придется объезжать Беларусь.

"Кроме того, мы анализировали ситуацию перевозчиков, которые работаю на восточном рынке, особенно в направлении России. (...) Обсуждали с коллегой из Латвии, чтобы пограничная инфраструктура пропускной способности Латвии и с Россией была бы улучшена", – добавил он.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сообщил BNS в понедельник, что движение на границе Литвы и Беларуси идет в обычном режиме.

Ранее президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас сообщал, что после ужесточения проверок в Беларуси литовского грузового транспорта перевозчики не успевают вовремя доставлять грузы, кроме того, их перевозка подорожала - перевозчики сами должны оплачивать дополнительные проверки, увеличивают затраты и простои.