"С экономической точки зрения белорусам, по моему мнению, нет причин что-то менять. Ведь мы много инвестируем, улучшаем условия в своем порту. Мы достаточно хорошо понимаем, (грузовые - BNS) потоки, какого характера идут, и мы стараемся обслуживать так, чтобы у них не было желания идти другим путем. Мы верим, что наши условия самые лучшие и этот потом мы очень ценим, много над этим работаем", - сказал министр.

По его словам, через Литву в основном следуют белорусские удобрения и нефтепродукты.

"Обе цепочки отработаны. Не первый год. У нас есть все оборудование, согласованы железнодорожные графики. Поезда ездят без остановок, наилучшим возможным способом, и это путь для них (белорусов – BNS) самый дешевый", – добавил Р. Масюлис.

Он признает, что конкуренция Клайпеды с латвийскими портами всегда была большой и особенно выросла, когда сократились российские грузы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября, назначая Василия Марковича послом Беларуси в Латвии, поставил перед ним дал задачу "обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю".

При этом президент Беларуси упрекнул Литву в нежелании сотрудничать и пригрозил переправить грузы в Латвию.

"Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект", - заявил белорусский лидер.