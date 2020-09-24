Линас Кукурайтис отметил, что министерство склонно одобрить новые расчеты Банка Литвы, что ММЗ в следующем году должны достигать 48,1% от средней заработной платы (СЗП). В настоящее время это соотношение составляет 47,5%.
"Правительство обычно выбирает что-то среднее между предложениями профсоюзов и работодателей. В данном случае есть договоренность связать расчеты ММЗ с средней зарплатой", - сказал Л. Кукурайтис журналистам.
В среду Трехсторонний совет, в который входят представители правительства Литвы, работодателей и профсоюзов не достиг договоренности по вопросу повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ) в следующем году. Л. Кукурайтис отметил, что в таком случае решение должно будет принять правительство.
"Это решение мы должны будем принять в любом случае. Это связано и с формированием бюджета, и с правовыми нормами", - подчеркнул министр.
Он полагает, что решение необходимо принять как можно быстрее, однако ситуацию осложняет вызванная пандемией неопределенность и быстро меняющиеся экономические прогнозы.
Профсоюзы Литвы предлагали увеличить ММЗ на 56 евро до 663 евро (до уплаты налогов), а представители бизнеса предложили не обсуждать этот вопрос вовсе, так как ситуация отличается высокой неопределенностью, и сложно прогнозировать возможности повышения заработной платы.
Трехсторонний совет решил, что ММЗ должна составлять 45-50% от средней зарплаты.
Министерство финансов заявило, что средняя зарплата в стране в этом году вырастет на 6,5%, а в 2021 году - рост замедлится до 3,3%.
Сейчас ММЗ составляет 607 евро (до уплаты налогов) - она была повышена в январе этого года.
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