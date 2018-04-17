Об этом сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис. Он сказал, что для принятия решения по делу Маркаускаса нужно дождаться результатов расследования Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и Генпрокуратуры Литвы.

"Я выслушал министра. У нас был серьезный разговор. Я получил ответы на все вопросы, но есть еще обстоятельство, которое я уточнил: это факт, что расследование проводят как прокуратура, так и СРФП, пока у меня не будет всей информации, я не приму решение", - сказал Сквернялис.

По его словам, проверка обстоятельства займет не больше 10 дней, и тогда будет принято процессуальное решение. После этого Сквернялис намерен принять решение в деле Маркаускаса.

Сам Маркаускас неоднократно утверждал, что ждет окончательного решения Сквернялиса. Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте призвала его покинуть занимаемый пост.

"Я член правительства, член команды, я жду окончательного решения премьера", - сказал он.

Маркаускас сказал, что он ответил на все вопросы премьер-министра и услышал, что решение будет принято скоро.

"Могу сказать, что я ничего не захватил и никакие европейские средства не захватил", - сказал он.

Ранее премьер говорил, что в нынешних обстоятельствах Маркаускасу было бы сложно оставаться на своем посту, но потом прибавил: "Но возможно".

DELFI напоминает, что мать Маркаускаса София Маркаускене 5–6 лет пользуется несколькими участками земли в Клайпедском районе без разрешения их владельцев. Один из владельцев земли сказал, что сам платит налог на землю и не разрешал семье министра хозяйничать на своей земле. Между тем, по данным портала, мать политика получает за эту землю выплаты из Национального земельного агентства.