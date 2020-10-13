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Литва в финансовом отношении способна выдержать еще одну вспышку коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока. Однако он выражает надежду, что вводить такие жесткие карантинные меры, как весной, больше не понадобится.
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы намечаем, что в конце года резервы сохранятся на уровне более миллиарда евро. На мой взгляд, это хороший результат, потому что нам нужно быть готовыми и к другим сценариям, потому что не ясно, как будет развиваться пандемия", - сказал министр во вторник радио LRT.

"Если произойдет вспышка вируса, конечно, мы в финансовом отношении это решим (...). Однако если говорить о таком зеркальном карантине (...), как был весной, не думаю, что сейчас такое будет предпринято, потому что о вирусе мы знаем больше и о способах управления (им - ред.) знаем больше. Так что я очень надеюсь, что такого карантина уже не будет", - сказал В. Шапока.

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С целью превенции распространения коронавируса правительство 16 марта ввело в Литве карантин, закрыло госграницу, ограничило торговлю и предоставление услуг. Снятие карантина началось во второй половина апреля.

Для смягчения последствий этих мер бизнес и население получали различную финансовую помощь.

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