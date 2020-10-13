"Мы намечаем, что в конце года резервы сохранятся на уровне более миллиарда евро. На мой взгляд, это хороший результат, потому что нам нужно быть готовыми и к другим сценариям, потому что не ясно, как будет развиваться пандемия", - сказал министр во вторник радио LRT.
"Если произойдет вспышка вируса, конечно, мы в финансовом отношении это решим (...). Однако если говорить о таком зеркальном карантине (...), как был весной, не думаю, что сейчас такое будет предпринято, потому что о вирусе мы знаем больше и о способах управления (им - ред.) знаем больше. Так что я очень надеюсь, что такого карантина уже не будет", - сказал В. Шапока.
С целью превенции распространения коронавируса правительство 16 марта ввело в Литве карантин, закрыло госграницу, ограничило торговлю и предоставление услуг. Снятие карантина началось во второй половина апреля.
Для смягчения последствий этих мер бизнес и население получали различную финансовую помощь.
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