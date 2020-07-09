"Мы думаем об осени, когда более актуальными станут мероприятия в закрытых помещениях и предварительно, пока лишь предварительно, рассматриваем возможность сохранения строгих требований безопасности к мероприятиям в закрытых помещениях, а ограничения на количество могут быть отменены", – сказал министр в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

При этом он подчеркнул, что об этом пока можно говорить лишь "с большими оговорками" и не решился прогнозировать, когда в Литве на мероприятия смогут вновь собираться несколько тысяч человек.

М. Кветкаускас также подчеркнул, что при возникновении второй волны вируса, требования вновь придется ужесточить.

По словам министра, литовские организаторы мероприятий пока могут пользоваться достаточно свободными условиями.

"Если смотреть в общем контексте Европейских государств, то у нас условия для культурных мероприятий действительно свободные – мы можем это себе позволить, потому что в Литве ситуация с пандемией контролируется",– сказал он.

В среду правительство Литвы одобрило порядок, согласно которому с 17 июля в мероприятиях, проходящих в закрытых помещениях, могут участвовать до 400 лиц, а с 1 до 15 августа в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 500 зрителей.

Количество участников мероприятий, проходящих на открытом воздухе, не изменилось – в них по-прежнему могут участвовать до 1 тыс. человек.