Как сообщили в Министерстве культуры, он посетит с рабочим визитом Мюнхен и Франкфурт.
М.Кветкаускас и министр науки и искусства земли Бавари Бернд Зиблер намерены подписать декларацию о намерениях по разработке и реализации программы культурного сотрудничества.
Целью этой декларации является поощрение контактов между культурными и художественными организациями Литвы и Баварии. В первой половине 2020 г. программа сотрудничества должна быть принята, а её реализация намечена на весну и осень 2021-го.
В Мюнхене запланированы встречи министра с руководством Баварской государственной библиотеки, Мюнхенской филармонии, музея Villa Stuck и Мюнхенским литературным домом.
М.Кветкаускас также проконсультируется с руководителем проекта Мюнхенского концертного зала, примет участие во встречах с представителями Еврейского музея и Музея истории националсоциализма NS-Dokumentationszentrum.
Во Франкфурте, пятом по величине городе Германии, известном своей международной книжной ярмаркой, М.Кветкаускас обсудит культурное сотрудничество с государственным секретарём науки и искусства земли Гессен Айшей Азар, и с Уве Беккером, мэром Франкфурта.
Министр также примет участие во встречах с представителями еврейской общины Франкфурта и Еврейского музея, обсудит вопросы сотрудничества с Литвой в 2020 г., году, посвящённому Вильнюсскому Гаону и истории литовских евреев.
Министр культуры Литвы в Германии обсудит вопросы сотрудничества
Министр культуры Миндаугас Кветкаускас во вторник...
Американский эксперт в Литве: срочно отправляйте президента в Вашингтон Специально для DELFI (91)
Встреча в пятницу 28 июня на саммите G20 в Осаке ( Япония )...
Сквернялис по программе ЕС оборудует на крыше своего дома солнечную батарею (8)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис воспользовался...
Награждённый в Польше Пранцкетис обещает продолжить дружбу с соседями (1)
Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в понедельник...
Встреча лидеров ЕС о распределении важнейших постов продолжится во вторник (9)
Переговоры лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС) о...
TOP новостей
В фейсбуке распространяют фото из Швянтои: отдыхающие часов не наблюдают
В начале прошлого года в Литве вступил в силу новый...
Американский эксперт в Литве: срочно отправляйте президента в Вашингтон Специально для DELFI (91)
Встреча в пятницу 28 июня на саммите G20 в Осаке ( Япония )...
Из центра Вильнюса перенесли символ ужаса царской России (84)
1 июля из Лукишкского СИЗО-тюрьмы увезли последних...
С лип на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе осыпаются последние листья (11)
Жители литовской столицы обеспокоены состоянием лип...