Министр культуры Литвы в Германии обсудит вопросы сотрудничества

Как сообщили в Министерстве культуры, он посетит с рабочим визитом Мюнхен и Франкфурт.

М.Кветкаускас и министр науки и искусства земли Бавари Бернд Зиблер намерены подписать декларацию о намерениях по разработке и реализации программы культурного сотрудничества.

Целью этой декларации является поощрение контактов между культурными и художественными организациями Литвы и Баварии. В первой половине 2020 г. программа сотрудничества должна быть принята, а её реализация намечена на весну и осень 2021-го.

В Мюнхене запланированы встречи министра с руководством Баварской государственной библиотеки, Мюнхенской филармонии, музея Villa Stuck и Мюнхенским литературным домом.

М.Кветкаускас также проконсультируется с руководителем проекта Мюнхенского концертного зала, примет участие во встречах с представителями Еврейского музея и Музея истории националсоциализма NS-Dokumentationszentrum.

Во Франкфурте, пятом по величине городе Германии, известном своей международной книжной ярмаркой, М.Кветкаускас обсудит культурное сотрудничество с государственным секретарём науки и искусства земли Гессен Айшей Азар, и с Уве Беккером, мэром Франкфурта.

Министр также примет участие во встречах с представителями еврейской общины Франкфурта и Еврейского музея, обсудит вопросы сотрудничества с Литвой в 2020 г., году, посвящённому Вильнюсскому Гаону и истории литовских евреев.