Литовский министр культуры Лиана Руоките-Йонссон в понедельник поддержала женщин, которые сообщили о сексуальных домогательствах и предъявили публичные обвинения кинорежиссеру Шарунасу Бартасу.
Liana Ruokytė-Jonsson
© DELFI / Domantas Pipas

"Общество должно выздороветь. Мы просто не можем мириться с такими вещами, поэтому я очень поддерживаю всех женщин, а также мужчин, которые осмеливаются говорить об этой проблеме", - сказала журналистам Л. Руоките-Йонссон.

Она сказала об этом после того, как актриса Юлия Степонайтите и художник Пауле Боцулайте публично заявили о предположительно ненадлежащем поведении Ш. Бартаса.

Ю. Стяпонайтите говорит, что стала жертвой сексуального домогательства после кастинга в студии, а П. Боцулайте говорит, что пострадала от режиссера в его усадьбе.

Отвечая на вопрос о будущем сотрудничестве Министерства культуры с Ш. Бартасом, министр подчеркнула, что прежде всего нужно получить вердикт правоохраны, а также выслушать самого режиссера.

"Давайте подождем результатов и тогда можно будет говорить о каких-то мерах", - сказал Л. Руоките-Йонссон.

Директор Литовского киноцентра Роландас Кветкаускас сказал BNS, что пока "слишком мало информации для того, чтобы можно было бы давать какие-то оценки", и сейчас все ждут объяснений режиссера.

Ю. Степонайтите в минувшую пятницу в своем аккаунте в соцсети Facebook объявила, что пять лет назад подверглась сексуальным домогательствам режиссера Ш. Бартаса. Тогда актрисе было 20 лет.

Художник, сценограф П. Боцулайте в интервью сайта nanook.lt тоже утверждает, что примерно пять лет назад подверглась сексуальным домогательствам Ш. Бартаса.

В аудиозаписи, которую разместил сайт, она говорит, что она тоже участвовала в съемках этого режиссера, работала в его усадьбе в Молетай в качестве художника по фильму, где один раз после алкогольных возлияний Ш. Бартас стал ее домогаться, а также применил в ее отношении физическую силу, стал бросать разные вещи.

Девушка вызвала полицию, тогда Ш. Бартаса, по ее словам, оштрафовали на 150 литов за мелкое хулиганство, было конфисковано имевшееся у него огнестрельное оружие.

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс написал в соцсети Facebook, что поставит вопрос о пересмотре сотрудничества самоуправления с режиссером.

Его пресс-атташе Александр Зубряков информировал BNS, что Ш. Бартас арендует на льготных условиях у самоуправления для своей студии Kinema помещения в кинотеатре Skalvija. По словам А. Зубрякова, договор уже истек, совет самоуправления будет решать вопрос о его продлении.

"Мэр считает, что договор не должен быть продлен", - сказал пресс-атташе мэра.

Ш. Бартас (1964 года рождения) - лауреат Национальной премии в области культуры и искусства, не раз удостаивался награды "Серебряный журавль", его фильмы участвуют в Каннском и других кинофестивалях.

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