"Как в сфере Фонда соцстрахования (Sodra – BNS), так и здравоохранения эти резервы накапливаются, и зачастую в публичном пространстве встречаются спекуляции, что то, что касается госбюджета, то там не копят. На самом деле средства накапливаются, предусмотрены автоматические механизмы. Туда отправляется часть дивидендов, а также средства из других источников доходов", - заявил во вторник в сейме Вилюс Шапока, представляя депутатам отчет о деятельности правительства за 2017-ый год.

"Мы планируем, что уже в конце этого года эта сумма будет близка 300 млн евро", - добавил министр.

Он подчеркнул, что в деле достижения финансовой стабильности важна не только доля резерва, но и размер государственного долга.

В конце прошлого года долг сектора центральной власти в номинальном выражении составил 16,632 млрд евро, или 39,7% внутреннего валового продукта.