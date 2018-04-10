Литовское государство, которое с начала этого года часть доходов профицитного бюджета направляет в финансовый резерв, к концу года накопит около 300 млн евро, утверждает министр финансов Вилюс Шапока.
Vilius Šapoka
© DELFI / Domantas Pipas

"Как в сфере Фонда соцстрахования (SodraBNS), так и здравоохранения эти резервы накапливаются, и зачастую в публичном пространстве встречаются спекуляции, что то, что касается госбюджета, то там не копят. На самом деле средства накапливаются, предусмотрены автоматические механизмы. Туда отправляется часть дивидендов, а также средства из других источников доходов", - заявил во вторник в сейме Вилюс Шапока, представляя депутатам отчет о деятельности правительства за 2017-ый год.

"Мы планируем, что уже в конце этого года эта сумма будет близка 300 млн евро", - добавил министр.

Он подчеркнул, что в деле достижения финансовой стабильности важна не только доля резерва, но и размер государственного долга.

В конце прошлого года долг сектора центральной власти в номинальном выражении составил 16,632 млрд евро, или 39,7% внутреннего валового продукта.

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