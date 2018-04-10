"Как в сфере Фонда соцстрахования (Sodra – BNS), так и здравоохранения эти резервы накапливаются, и зачастую в публичном пространстве встречаются спекуляции, что то, что касается госбюджета, то там не копят. На самом деле средства накапливаются, предусмотрены автоматические механизмы. Туда отправляется часть дивидендов, а также средства из других источников доходов", - заявил во вторник в сейме Вилюс Шапока, представляя депутатам отчет о деятельности правительства за 2017-ый год.
"Мы планируем, что уже в конце этого года эта сумма будет близка 300 млн евро", - добавил министр.
Он подчеркнул, что в деле достижения финансовой стабильности важна не только доля резерва, но и размер государственного долга.
В конце прошлого года долг сектора центральной власти в номинальном выражении составил 16,632 млрд евро, или 39,7% внутреннего валового продукта.
Министр: к концу года Литва накопит резерв в 300 млн евро (1)
Литовское государство, которое с начала этого года...
Литовским партиям выделено 2,75 млн евро (4)
Во вторник Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы...
Во время предвыборной кампании "крестьяне"заплатили Сквярнялису и команде 65 000 евро (1)
На минувших парламентских выборах Литовский союз...
Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (75)
Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...
TOP новостей
Какие продукты в Литве подешевели, а какие подорожали (1)
Из продуктов питания и неалкогольных напитков (цены...
Сквернялис признал: Литва все еще в "черном" списке Евросоюза (14)
Несмотря на положительные тенденции на рынке занятости...
Состояние некоторых вильнюсских мостов ужасает (2)
В апреле прошлого года специалисты Вильнюсской мэрии...
Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (75)
Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...