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В связи с единодушным решением Балтийских стран не покупать электроэнергию со считающейся небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что из-за этого решения Беларусь ежегодно будет терять "сотни миллионов евро" доходов.
Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Очевидно одно, что отказ от покупки электроэнергии как в масштабе Литвы, так и стран Балтии наносит урон БелАЭС, так как за год, мы подсчитали, Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов", - сказал Вайчюнас в программе "Тема дня" LRT в среду.

Вайчюнас подчеркнул, что БелАЭС строилась с целью экспортировать вырабатываемую на ней электроэнергию, поэтому решение Балтийских стран сильно ограничивает возможности реализации этой электроэнергии Беларусью.

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Бывший министр энергетики Ромас Швядас говорит, что если Беларуси некуда будет экспортировать выработанное на БелАЭС электричество, то проект потерпит крах.

"Новая АЭС построена с целью экспорта электроэнергии. Это означает, что у Беларуси достаточно мощностей для выработки электроэнергии, она вырабатывает электроэнергию с использованием российского газа, получая его по цене ниже рыночной", - сказал в программе Швядас.

"Если цель - экспорт, а экспорта не будет, то таким образом этот проект потерпит крах", - добавил он.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что страны Балтии уже в ближайшее время могут подписать политическую декларацию о единой позиции не покупать белорусское электричество в случае запуска БелАЭС.

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