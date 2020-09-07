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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что военные действия переживающего кризис режима Александра Лукашенко против Литвы были бы безумием, но подчеркнул, что такая вероятность существует.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Реальных естественных причин нет – их можно только выдумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера", – сказал 7 сентября Линкявичюс.

Он акцентировал, что Лукашенко уже обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне.

"Уходящий глава Беларуси не раз открыто призывал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то почему можно говорить, что такой возможности нет? Это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю о правовых, политических и моральных, практических предпосылках. Но к сожалению так есть", – прибавил Линкявичюс.

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"Поэтому надо ясно и ответственно сказать, что это неприемлемо. Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это случится. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет", – подытожил министр.

Напомним, что после президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты, когда официально объявили, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская - 10,12%.

Тихановская эти результаты не признала. В ночь на 11 августа она уехала в Литву.

7 сентября СМИ сообщили о похищении в Минске члена Координационного совета Марии Колесниковой.

"Похищение Колесниковой в Минске - позор. В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - написал Линкявичюс в своем твиттере.

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