Министр: готовы поправки к закону об ужесточении наказаний за нарушение режима карантина

В соответствии с проектом, вернувшимся из-за рубежа гражданам, которые не соблюдают самоизоляцию, будет грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до одного года, а за более мелкие нарушения полиция сможет наказывать денежными штрафами.

По словам министра, поправки к закону в понедельник были согласованы на неформальном заседании министров, в среду они будут переданы правительству, а на следующей неделе – в сейм.

"Суть проекта – полиция, Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и сотрудники общественной безопасности смогут наказывать людей, не соблюдающих условия карантина", – сказал BNS министр юстиции.

Штрафы для физических лиц будут составлять от 500 до 1500 евро, для предприятий – от 1500 евро до 6000 евро. За первое нарушение может быть вынесено предупреждение. Сейчас штрафовать могут только специалисты по общественному здоровью.

Поправки к Уголовному кодексу (УК) предусматривают уголовную ответственность для тех, кто нарушает письменное обещание не выходить из дома после возвращения из-за рубежа.

За такое преступление суд может назначить лишение свободы сроком до года.

Сейчас уголовную ответственность можно применять только в том случае, если можно доказать, что из-за нарушения правил контроля заболевание распространилось. Сейчас за это грозит лишение свободы сроком до трёх лет, а новый проект увеличивает этот срок от трёх до пяти лет тюремного заключения.

В настоящее время все вернувшиеся из-за рубежа в обязательном порядке должны соблюдать двухнедельный карантин. Всем остальным гражданам в общественных местах запрещено собираться в группы более пяти человек.