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Министры финансов зоны евро склоны одобрить использование средств фонда финпомощи – Европейского механизма стабильности (ЕМС) – для борьбы с последствиями коронавируса, однако согласия по новым инструментам нет, утверждает министр финансов Литвы Вилюс Шапока.
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
© DELFI / Karolina Pansevič

На видеоконференции еврогруппы министры финансов стран еврозоны во вторник вечером обсудили необходимые дополнительные меры и возможности использования ЕМС.

"Мы обсудили дополнительные меры, которые можно предпринять с учетом действительно очень быстро меняющейся ситуации, рассматривались возможности использования Европейского механизма стабильности. Была достигнута договоренность о том, что финансирование ЕМС в борьбе с коронавирусом может быть доступно всем странам еврозоны, и составлять до 2% ВВП каждой страны", – сказал в среду BNS В. Шапока.

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По его словам, в этих целях можно будет быстро активировать Кредитную линию особых условий (Enhanced Conditions Credit Line), что позволит ускорить процессы и принимать своевременные решения.

Он также сообщил, что на заседании отмечалось, что в ближайшее время Еврокомиссия выдвинет решение о том, как на основе средств бюджета ЕС мобилизовать дополнительное финансирование на страхование безработицы.

"Это финансирование дополнит средства, выделяемые на национальном уровне", – сказал В. Шапока.

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