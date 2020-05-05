В марте доходы бюджета были на 13,8% (95,6 млн евро) меньше, чем прогнозировалось и на 13,6% меньше, чем год назад.

"Результаты марта в основном обусловлены проблемами ликвидности компаний, по этой причине они прибегли к переносу уплаты налогов, более значительное сокращение апрельских доходов вызвано и ухудшением мартовских результатов деятельности предприятий", – заявил В. Шапока на пресс-конференции во вторник.

По его словам, за четыре первых месяца этого года госбюджет, по предварительным данным, получил на 10,5% (почти на 300 млн евро) доходов меньше плана, и на 4,5% (на 119 млн евро) меньше, чем в январе-апреле.

В. Шапока утверждает, что с целью облегчения положения бизнеса сейчас отложена уплата налогов почти на 330 млн евро для почти 200 тысяч бизнес-субъектов – как компаний, так и жителей, занимающихся индивидуальной деятельностью.

"Поскольку отмечается большой недосбор доходов, мы также должны поддержать и поощрять экономику, государство сейчас берет займы. (...) С начала этого года на внутреннем рынке позаимствовано 834 млн евро, а с международными финансовыми организациями было заключено договоров на 1,5 млрд. евро, выпущены две эмиссии еврооблигаций на 2 млрд евро", – утверждает В. Шапока.

"В целом позаимствовано 4,3 млрд евро, чтобы обеспечить как покрытие недосбора налогов, так и инвестиций в будущее, а также выплаты субсидии бизнесу и населению, покрыть нехватку бюджетных средств", – заявил министр.

Согласно утвержденному сеймом плану доходы госбюджета (без средств ЕС) в 2020 году должны составить 9,548 млрд евро, а со средствами ЕС – 11,53 млрд евро.