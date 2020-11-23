Министр выразил надежду, что такие инициативы поддержит и новое правоцентристское правительство.
"Если говорить о налогах, которые связаны с экологией, как министр финансов я поддерживаю и буду поддерживать в дальнейшем - и, надеюсь, новый министр поддержит, так как это куда более "здоровый" налог для экономики, чем, например, увеличение налогообложения связанных с трудовыми отношениями доходов", - сказал В. Шапока на пресс-конференции в понедельник.
"Эти же дискуссии ведутся и в масштабе Евросоюза (ЕС), я даже не сомневаюсь, что в будущем появится больше налогов, которые связаны с "зеленым" курсом", - добавил он.
Одна из лидеров новой правоцентристской коалиции, председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что вопрос о налоге на CO2 новая коалиция еще не обсуждала.
Кандидат в министры экономики сказала, что решение нужно принимать с учетом того, в какой мере это средство может способствовать реализации целей в сфере климатических изменений.
Главный советник президента Гитанаса Науседы, глава президентской Группы по вопросам социально-экономической политики Симонас Крепшта говорит, что связанные с экологией налоги актуальны во всем мире и в долгосрочной перспективе также будут актуальны в Литве.
Оценивая рекомендации ОЭСР в налоговой сфере, он сказал, что они во многом совпадают с представлением президента.
"ОЭСР констатирует, что сумма собираемых нами налогов намного меньше среднего показателя ОЭСР по сравнению с экономикой. Ну, и несправедливость налогов - президент не раз поднимал этот вопрос: разные тарифы при налогообложении разных видов доходов; на самом деле - это несправедливо это, без сомнения, снижает налоговые доходы. Вопрос "тени" - тоже очень важная тема, и "тень" в Литве больше, чем в других развитых государствах, и необходимо предпринимать конкретные действия по уменьшению "тени", - сказал С. Крепшта.
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