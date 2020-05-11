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Правительство Литвы рассматривает и еще в мае надеется представить меры, направленные на повышение доходов населения и стимулирование внутреннего потребления, говорит министр финансов. По словам Вилюса Шапоки, одной из альтернатив идее президента временно снизить с 20% до 15% подоходный налог (ПН) было бы повышение уровня не подлежащих налогообложению доходов.
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
© DELFI / Domantas Pipas

"В плане временного снижения ПН я очень осторожен, мы взвешиваем другие альтернативы, например, ускоренное повышение уровня не подлежащих налогообложению доходов. Правительство взвесит все альтернативы и представит свое видение и конкретные проекты правовых актов", - сказал BNS В. Шапока.

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По его словам, это должно быть сделано в ближайшее время, вполне вероятно, еще в мае.

Министр финансов также не считает, что сейчас стоит пересматривать план бюджета этого года.

Президент Гитанас Науседа на прошлой неделе заявил, что намерен внести предложение о временном снижении ПН в целях смягчения последствий кризиса. Эту инициативу поддержали представители бизнеса и профсоюзов, однако лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис сказал, что в условиях кризиса нужно думать не о том, как снизить налоги, а о том, как повысить доходы населения.

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