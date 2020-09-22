"Обязательно ли повышать налоги? Ну, конечно, здесь лучше пусть настоящие политики скажут, те, которые участвуют в выборах, каким образом мы будет это делать. Если очень рационально-прагматично, я полагаю, что так: если структура экономики будет меняться на более высокую добавленную стоимость, то введение более высоких налогов не будет таким болезненным и не остановит экономику", - отметил Вилюс Шапока на организованной журналом Valstybe (рус. - государство) Конференции по экономике Литвы.

Однако он считает, что без изменений в экономической структуре страны, без инвестиций в смену ДНК экономики, а только повышая налоги страна будет запрограммирована на долгосрочную стагнацию.

Он видит такие примеры в странах на юге Европы: большие долги, высокие налоги, и выражает надежду, что Литва не пойдет по такому пути. Однако "пространство для повышения налогов есть и сейчас", полагает министр финансов, в первую очередь - это налоги на имущество и связанные с экологией.

Летом В. Шапока утверждал, что расходы бюджета в 2021 году не должны повышаться, повышение налогов не планируется. Министр предостерегал, что страна не должна превышать Маастрихтский критерий (не более 60%) по величине госдолга.