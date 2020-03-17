"Я не исключаю возможности того, что потребуется время для того, чтобы вернуться и пересмотреть бюджет", – заявил во вторник В. Шапока.
Во вторник сейм приступил к рассмотрению утвержденного правительством плана экономических мер на 5 млрд евро, который будет способствовать смягчению последствий кризиса для работников и компаний, также планируется повысить лимит госзаимствований до 5,4 млрд евро.
"Судя по ситуации, мы полагаем, что в данный момент этих инструментов достаточно, поскольку накоплены резервы в нескольких фондах, которые можно использовать", – сказал министр.
Минфин утверждает, что падение доходов сектора власти в связи с экстремальной ситуацией может быть похожим на 2008-2009 годы. Подсчитано, что доходы сектора власти сократятся на 4,21 млрд евро, поэтому планируется повысить лимит заимствований.
В этом году план по доходам госбюджета составляет 11,53 млрд евро, включая 1,982 млрд евро помощи ЕС и других организаций, в данный момент расходы намечены в размере 12,779 млрд евро (включая 2,236 млрд. евро помощи ЕС и другой международной помощи).
Планирующийся дефицит госбюджета составляет 1,248 млрд евро, между тем, общий профицит публичных финансов в размере 0,2% внутреннего валового продукта (ВВП).
Центробанк Литвы предупредил, что экономика страны в этом году сократится более чем на один процент.
В плане поощрения экономики предусмотрен 1 млрд евро, по полмиллиарда – на здравоохранение, на сохранение рабочих мест и ликвидности компаний. Еще 2,5 млрд евро составят меры Центробанка Литвы.
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