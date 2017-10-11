"Государство от этого выиграет, потому что люди будут здоровее. Исследования показывают, что повышение цены имеет влияние в плане отказа от вредной привычки. Повышение акцизов умеренное, и я считаю, что тут суть не в деньгих, а суть - борьба с вредными привычками. Фискальный результат от этого невелик", - сказал Вилюс Шапока журналистам в среду после заседания правительства.

Правительство предлагает с марта следующего года повысить табачные акцизы - в результате пачка сигарет подорожает примерно на 10 центов.