Предложение правительства Литвы продолжить в следующем году повышение табачных акцизов связано со стремлением улучшить общественное здоровье, а не получить больше доходов в бюджет, говорит министр финансов.
Vilius Šapoka
© DELFI / Domantas Pipas

"Государство от этого выиграет, потому что люди будут здоровее. Исследования показывают, что повышение цены имеет влияние в плане отказа от вредной привычки. Повышение акцизов умеренное, и я считаю, что тут суть не в деньгих, а суть - борьба с вредными привычками. Фискальный результат от этого невелик", - сказал Вилюс Шапока журналистам в среду после заседания правительства.

Правительство предлагает с марта следующего года повысить табачные акцизы - в результате пачка сигарет подорожает примерно на 10 центов.

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