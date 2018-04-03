Министр финансов Литвы: пенсионное накопление второго уровня следует поощрять

"Если говорить о реформе второго уровня, то, думаю, что побуждение участвовать своими средствами тоже должно иметь место, так как сейчас люди сами хотят участвовать во втором уровне и воспользоваться побуждением, связанным с подоходным налогом, а такой возможности сейчас нет. Думаю, что не стоит ограничивать возможности участия во втором уровне и для работодателей, и для самого человека", - сказал журналистам во вторник в правительстве В. Шапока после совещания премьера и министров о структурной перестройке, включая и налоговую реформу.
По его словам, окончательно предложения кабмина по реорганизации пенсионной и налоговой системы будут представлены в середине апреля.
Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорил, что пенсионное накопление с Фондом социального страхования (Sodra) и пенсионное накопление самих людей не должны противопоставляться.
Во вторник министры обсудили предложенные реформы в сферах образования, налогов, пенсий и инноваций. В. Шапока повторял, что целью будет увеличение доходов населения и ослабление связанного с трудовыми отношениями налогового бремени. Правительство также обещает в этом году продолжить увеличение выплат на детей.
Президент Даля Грибаускайте в начале марта подвергла критике "туманные" планы правящих относительно реорганизации пенсионной и налоговой систем и призвала не портить хорошо налаженную системы и не будить ожидания людей, если их нельзя будет выполнить.
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