Министр финансов Литвы отвергает критику контроля за службами, но обещает улучшить план

Дискуссии вызвало инициированное Минфином предложение о том, что членам правительства следует поручить координацию отдельных областей государственной политики, а руководителям учреждений следует согласовывать с министрами стратегические цели и их показатели.

Председатель Конституционного суда, государственный контролёр, прокуратура и парламентская оппозиция заявили, что это создаст предпосылки к недостойному влиянию политиков.

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Министерство финансов не соглашается с такими упрёками и заверяет, что новая модель повысит прозрачность и побудит учреждения сосредоточиться на достижении ключевых результатах государства.

"Не надо бояться большей подочётности перед обществом. Речь идёт о прозрачности, а не о контроле", - указал министр финансов в комментарии, присланном BNS во вторник.

"Налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать, сколько, куда и на что потрачено денег. Именно для этого и предлагаются изменения. Но это только первоначальный вариант - мы будем улучшать его в соответствии с замечаниями учреждений", - отметил В.Шапока.

Министерство: проект будет согласовываться

Министерство финансов утверждает, что теперешняяя процедура подготовки бюджета несовершенна - бюджет готовится на институциональной основе, расходы распределяются между распорядителями ассигнований, поэтому при утверждении государственного бюджета не устанавливается, на какие области и какие конкретные стратегические цели государства выделяются ассигнования, не устанавливаются и показатели оценки.

"Существующая практика ограничивает возможности согласовывать основные стремления государства на ближайшие годы и не побуждает государственные бюджетны е учреждения ориентироваться на основные результаты, которые должны быть достигнуты в государстве", - говорится в комментарии министерства.

В первоначальном варианте предлагается выделить 16 областей государственной политики и поручить их координировать министрам. Министерство заверяет, что министры "не получают никакого права влиять на самостоятельность или независимость учреждений".

"Министерство финансов отмечает, что предложенная поправка к закону была официально передана ведомствам для согласования и что все полученные от учреждений замечания будут оценены и будут представлены правительству только после согласования проекта поправок со всеми сторонами", - говорится в полученном BNS комментарии.

Лидер оппозиции усматривает угрозы

Лидер парламентской оппозиции либерал Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что новая модель будет означать "мобилизацию всей власти в руках правительства".

"Это может создать предпосылки для того, чтобы министры могли влиять на бюджеты независимых и неподвластных им учреждений. Это противоречит закреплённому в Конституции принципу разделения властей", - считает она.

"Правление правящего большинства подходит к концу, и они предпринимают всё более опасные для демократии в Литве инициативы, за которыми скрываются разбивающиеся политические амбиции и несбывшиеся мечты", - сказала глава оппозиции.

Председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас заявил, что принятие закона создаст предпосылки для министра юстиции по контролю за деятельностью Конституционного суда, что "несовместимо с принципом независимости судов".

"Деятельность судов не является и не может быть областью управления, закрепленной за Министерством юстиции Литовской Республики или любым другим органом исполнительной власти", - написано заключение, подготовленное Д. Жалимо.

"Деятельность судов не является и не может являться областью управления, закреплённой за Министерством юстиции Литовской Республики или любым другим органом исполнительной власти", - говорится в подготовленном Д.Жалимасом заключении.

По его словам, предлагаемый Министерством финансов проект "можно рассматривать как попытку покушения на независимость Конституционного суда".

Генеральная прокуратура также опасается, что новая модель создаст предпосылки для "оказания политического, экономического и психологического давления на прокуратуру".

Служба специальных расследований (ССР) тоже открещивается от координации действий с министром. Заместитель директора ССР Эгидиюс Радзявичюс утверждает, что "предлагаемое правовое регулирование было бы несовместимо с политической и финансовой независимостью ССР как основного антикоррупционного правоохранительного учреждения в Литве".

Государственный контролёр Арунас Дулкис заявляет, что случае назначения министра внутренних дел координатором его учреждения политик будет иметь право влиять на беспристрастность и объективность аудита.

"Новое правовое регулирование, предложенное Министерством финансов, явно нарушает самостоятельность и независимость Госконтроля", - отмечает в своём заключении А.Дулкис.