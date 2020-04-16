"Я думаю, что мы не должны питать иллюзий о том, что у нас будет экономический рост. Вопрос в том, каким будет спад и сколько он продлится, и это будет зависеть от успехов в обуздании пандемии. Здесь я говорю не только о Литве, но и о Евросоюзе, о мире в целом, поскольку экономика Литвы является открытой", – сказал В. Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он отметил, что если вспышку вируса удастся взять под контроль в первом полугодии, то "экономический спад может составлять однозначную цифру, а если все перенесется во второе полугодие, в таком случае, мы будем говорить о двухзначных цифрах".

По вопросу воздействия кризиса на государственные финансы В. Шапока сказал, что оно "однозначно негативное", поскольку виден недосбор доходов, который обусловлен тем, что часть компаний не работают и не получают доходов и тем, что активно используется помощь бизнесу в виде переноса уплаты налогов.

"За очень короткий срок была отложена уплата налогов более чем на 150 млн евро. Поэтому, вероятно, что ни у кого не возникает сомнений по поводу того, что через несколько лет профицитных госфинансов в этом году у нас будет действительно большой дефицит бюджета. (...) Несомненно, нужны будут заимствования, что мы интенсивно и делаем", – пояснил министр.