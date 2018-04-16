Вилюс Шапока в интервью агентству BNS сказал, что предлагаемый план налоговых изменений, который рассчитан на три года, возымеет положительные последствия как для граждан с низкими доходами, так и для граждан со средними и высокими доходами.

"Прямая выгода от этих изменений, помимо предусмотренного снижения тарифа отчислений в Фонд социального страхования (Sodra), в течение трех лет составит 1 млрд евро на один миллион работающих граждан", - сказал В. Шапока.

По его словам, после консолидации взносов социального страхования на стороне работника в отношении трудовых доходов будут применяться два основных тарифа: 21%-ный тариф подоходного налога, который будет на 6% выше из-за перевода выплаты базовой пенсии в госбюджет, и взнос социального страхования 18,5%, включающий в себя и взнос по обязательному страхованию здоровья. Взнос социального страхования со стороны работодателя снизится до 1,24%.

Между тем, тариф подоходного налога в отношении других видов доходов, например, в отношении дивидендов, по-прежнему будет составлять 15%.

"Поскольку капитал в современном мире очень мобилен, то с повышением применяющегося к нему тарифа (налога - ред.) появится большая вероятность того, что мы эти доходы просто потеряем", - сказал министр.

Правительство предлагает ввести и "потолок" взносов в Sodra - он в первый год составит 120 средних зарплат в год, а в 2021 году будет снижен до 60 средних зарплат. К доходам. превышающим "потолок" взносов в Sodra, будет применяться тариф подоходного налога 25%.

По словам В. Шапоки, повышение доходов граждан будет связано с расширением предела применения не облагающихся налогами доходов и увеличением размера этих доходов.

"Предел применения не облагающихся налогами доходов будет расширен до 2,5 средней зарплаты сразу с 2019 года, также составлен рассчитанный на три года план увеличения этого размера. После перерасчета (в отношении налогов и их базы - BNS) составляющий сейчас 380 евро размер не облагающихся налогами доходов будет составлять 272 евро, в следующем году он будет увеличен до 280 евро, во второй год реформы - до 370 евро, а в 2021 году - до 470 евро", - объяснил В. Шапока.

При перерасчете уплачиваемых работниками взносов в Sodra они для всех без исключения будут снижены на 2 проц. пункта. Это связано с изменениями в пенсионном накоплении - отменой переводимых из Фонда соцстраха Sodra 2% в пенсионные фонды второй ступени и повышением взносов жителей до 4%.

"Поскольку не останется переводов из Sodra, а одновременно с этим на аналогичный процент снизится тариф взносов в Sodra, люди смогут выбирать, нужны ли им деньги сейчас, или они отложат эти 2% на будущее и будут продолжать накопление", - сказал В. Шапока.

Помощь участникам частного пенсионного накопления из госбюджета останется без изменений - она по-прежнему будет составлять 2% средней зарплаты.