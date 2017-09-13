Бюджет Литвы следующего года будет профицитным, обещает министр финансов Вилюс Шапока, но пока не сообщает, какие именно доходы и расходы заложены в бюджет.
Vilius Šapoka
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы планируем профицитный бюджет. Это одна из мер предотвращения перегрева экономики, чтобы остановить инфляцию", - заявил в среду BNS В.Шапока.

"Сейчас бюджет еще формируется, поэтому я пока не могу назвать конкретные цифры. Вчера лишь обновлены прогнозы (экономического роста - BNS )", - добавил министр.

Он заверил в том, что нет сомнений в способности правительства согласовать план расходов и доходов государства так, чтобы бюджет был профицитным.

BNS
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