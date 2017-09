"Мы планируем профицитный бюджет. Это одна из мер предотвращения перегрева экономики, чтобы остановить инфляцию", - заявил в среду BNS В.Шапока. "Сейчас бюджет еще формируется, поэтому я пока не могу назвать конкретные цифры. Вчера лишь обновлены прогнозы (экономического роста - BNS )", - добавил министр. Он заверил в том, что нет сомнений в способности правительства согласовать план расходов и доходов государства так, чтобы бюджет был профицитным.

