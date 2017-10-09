Однако он не детализирует никакие связанные с бюджетом цифры и говорит, что проект бюджета 2018 года официально будет представлен в среду.

"Мы представили всем министрам и премьеру проект бюджета, обсудили довольно детально все области, мы считаем, что проект вполне оптимальный. Окончательный вариант мы рассмотрим после совещания в среду и тогда всем одновременно представим все основные цифры и как они сочетаются с приоритетами правительства", - сказал журналистам В. Шапока.

По его словам, больше средств в бюджет в следующем году будет собираться и благодаря росту экономики, и благодаря уменьшению теневой экономики.

В. Шапока утверждал, что в следующем году также будет расти и перераспределение бюджета по сравнению с ВВП.