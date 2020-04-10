aA
В свете того, что в четверг еврогруппа договорилась о дополнительных финансовых мерах в борьбе с последствиями коронавируса, Литва, прежде всего, намерена воспользоваться создаваемым по инициативе Северного инвестиционного банка (СИБ) Фондом европейских гарантий в объеме 25 млрд евро, сообщил министр финансов страны Вилюс Шапока.
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
© DELFI / Domantas Pipas

"Основное внимание в данный момент мы уделим инициативе СИБ. Для того, чтобы были ясны все условия, в мы начали технические консультации. Я полагаю, что мы будем готовы воспользоваться этой возможностью сразу, когда будет достигнуто соглашение по окончательным условиям, которые должно утвердить правление директоров СИБ", – сказал BNS В. Шапока.

Статьи по теме:
Литва заимствует 1,5 млрд евро на смягчение последствий коронавирусного кризиса  (10)
В Литве количество жертв коронавируса увеличилось до 17  (6)

Он подчеркнул, что потенциал создаваемого СИБ фонда значительно больше и достигает около 200 млрд евро.

"Литва сможет полностью воспользоваться этой возможностью, поскольку это не только принятие прямого финансирования для компаний, но и для организаций поощрения бизнеса, таких, как Invega или Viesuju investiciju pletros agentura (Агентство развития публичных инвестиций - BNS). Нет причин для того, чтобы мы не воспользовались этой возможностью", – сказал В. Шапока.

По его словам, активация более строгих условий кредитной линии Европейского механизма стабильности и предложение Еврокомиссии о дополнительном финансировании национальных схем временной безработицы в объеме 100 млрд евро связано с кредитами, между тем, приоритетом Литвы в данный момент являются заимствования на внутреннем рынке.

Он также сообщил, что на заседании еврогруппы также обсуждались и другие шаги по поощрению экономики и инвестиций после спада вспышки COVID-19. Было решено работать над планом оживления экономики более широкого характера, для этого будут использованы имеющиеся и новые финансовые инструменты.

"Возникла ясность по поводу стратегии оживления экономики, в этом контексте намечено создание Фонда оживления экономики – Recovery Fund", – сказал В. Шапока.

Создание общей меры заимствования в зоне евро поддерживают южные страны ЕС, прежде всего Италия, Испания и Франция, однако северные страны, прежде всего Германия и Нидерланды не хотят такой унификации, чтобы налогоплательщикам не пришлось оплачивать, по их мнению, необоснованные траты на юге.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литва просит у СИБ кредит на смягчение последствий коронавирусного кризиса (5)

Литва ведёт переговоры с Северным инвестиционным...

TOP новостей

Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (34)

За время распространения коронавируса в Литве до 10...

После введения нового порядка представитель правительства объяснил, что такое общественное место (40)

Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс...

Глава Минздрава Литвы сообщил о еще 5 случаях смерти от коронавируса  всего 22 жертвы (1)

10 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

Паланга закрывается раньше установленного времени

Правительство Литвы на выходные с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13...

Zuzana ir seniai. Giuseppe Cezari paveikslas iš von der Roppų kolekcijos (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) Rembrandto paveikslas Italijoje rastas dingęs Gustavo Klimto paveikslas

LIVE / "На карантине": чем заняться в условиях карантина и самоизоляции?

В новом выпуске передачи " На карантине " говорим о том,...

|Maža didelių žinių kaina