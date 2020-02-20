"Когда столько неопределенности – как в сфере мировой торговли: будет ли углубляться протекционизм или нет, так и по причине коронавируса: как он повлияет на экономику, так и в вопросе о том, разгорятся ли конфликты с Соединенным Королевством на переговорах о будущем, – этих факторов неизвестности действительно много, и по этой причине мы должны быть готовы ко всему. Я думаю, что Литва в данный момент готова ко всему", – сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"У нас есть резервы, и мы их накапливали, и рейтинги Литвы на исторических высотах, мы заимствуем по самым низким процентам", – добавил он.

По словам министра финансов, очевидно, что осмотрительное экономическое поведение приносит плоды, поэтому он предлагает быть "сдержанными оптимистами".

В феврале рейтинговое агентство Fitch впервые после шестилетнего перерыва улучшило рейтинг долгосрочных заимствований Литвы с A- до A. Рейтинг, присужденный стране агентетством Moody‘s, составляет A3 (с положительной перспективой), рейтинг Standard & Poor‘s (S&P) – A (со стабильной перспективой), рейтинг DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой).

В июне прошлого года Литва позаимствовала 1,5 млн евро под самую низкую ставку за историю страны. Проценты эмиссии облигаций на сумму в 650 млн евро со сроком погашения через 10 лет составили 0,5% годовых, а по тридцати годичной эмиссии в 850 млн евро – 1,625%.

Ранее премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что в резерве страны в конце этого года "на черный день" накоплен 1,7 млрд евро.

Переговоры по бюджету ЕС будут особо сложными

В свете начала в четверг саммита Евросоюза по бюджету министр финансов Литвы Вилюс Шапока отмечает, что переговоры будут особо сложными и могут быть перенесены на март.

"Когда меньше денег и больше приоритетов, конечно, трудно договориться. И надеяться на то, что внезапно, за ночь договорятся, действительно нереально. Переговоры на самом деле будут очень сложными, и я думаю, что они будут перенесены на март", – сказал В. Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он подчеркнул, что Литве неприемлемо ни одно из трех выдвинутых предложений по бюджету ЕС.

"Все предложения, начиная с выдвинутого Еврокомиссией, и в последствии Финляндией и нынешнее, они точно неприемлемы для Литвы. Совершенно понятно, когда позиции стран-членов очень разнятся, плюс выход Соединенного Королевства, следует искать компромиссы, но я считаю, что это новое распределение должно быть справедливыми. Радикальные сокращения Литве неприемлемы", – сказал министр.

В качестве позитивных знаков он отметил то, что аргументы Литвы услышаны и поняты. Министр также отметил то, что переговоры осложняет общий контекст медленного роста экономики в ЕС и уход одного из крупнейших доноров - Великобритании.

"Мы можем понять нежелание значительной группы стран вносит больше в общий котел, ведь уход Соединенного Королевства из Евросоюза открывает большую финансовую дыру в 60 млрд евро. У нас есть традиционные сферы политики ЕС такие, как сельское хозяйство, смычка. Между тем, встали новые приоритеты: борьба с климатическими изменениями, вызовы миграции и безопасности", – пояснил В. Шапока.

В четверг литовский президент Гитанас Науседа отправляется в Брюссель на переговоры по новому многолетнему бюджету Евросоюза. На этих переговорах главы государств попытаются разрешить острые споры по плану расходов на ближайшие семь лет.

Дискуссии по бюджету ведутся уже несколько лет. Первое предложение в 2018 году выдвинула Еврокомиссия, затем его обновила председательствующая в ЕС Финляндия, а последний проект на минувшей неделе представил глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель.

Собранные BNS данные свидетельствуют о том, что новый проект позволяет Литве надеяться на небольшое увеличением средств фондов смычки, но для фермеров, требующих увеличения прямых выплат пока хороших новостей нет.