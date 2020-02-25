"Для Литвы эти последствия будут в любом случае, поскольку имеет место и прямое воздействие через перебои в цепочках поставок, и косвенное – через снижение спроса. Иными словами, могут пострадать и производство, и международная торговля", – сказал В. Шапока радио LRT во вторник.
По его словам, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда, что влияние коронавируса на мировую экономику в наибольшей степени будет ощущаться в первом квартале года, можно заметить, что неопределенность велика.
"МВФ прогнозировал, что поскольку вирус распространялся только в Китае, вероятное негативное воздействие будет иметь место в первом квартале, однако сейчас я считаю, что неопределённость велика, если иметь в виду, что вирус перемещается и продолжает распространяться в Европе. Думаю, нам следует проявлять бдительность и осмотрительность и быть готовыми к любым сценариям", – сказал министр финансов.
По словам В. Шапоки, у Литвы достаточно финансовых резервов для лечения вируса и средств защиты,, если коронавирус доберётся до страны.
"Если говорить о готовности к вспышке такого рода, то Литва готова. Резервы достаточны, чтобы можно было приобрести и средства защиты, и лекарства", – сказал он.
В последнее время вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии. Там от вируса умерло пять человек, вирус диагностирован более чем у 200 человек. Это самое большое число подтверждённых случаев в Европе.
Новый вирус COVID-19 уже распространился на 28 стран и вызывает всё новые опасения по поводу новых очагов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.
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