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Новое правительство Литвы пересмотрит все налоговые льготы, включая льготы на дизельное топливо для фермеров или гостиницы, которые в дальнейшем должны начать восстанавливаться после кризиса, говорит назначенная министром финансов Гинтаре Скайсте. По ее словам, из-за льгот бюджет не получает как минимум 2 млрд евро доходов ежегодно.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© DELFI / Domantas Pipas

"Некоторые (льготы - ред.) были введены в один период, когда мы хотели простимулировать развитие того или иного вида бизнеса, скажем, сейчас для гостиниц введены льготы, так как они в тяжелой ситуации, но, возможно, через пять лет ситуация изменится и, возможно, стоит пересмотреть", - сказала Г. Скайсте в интервью LRT.

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По ее словам, также планируется снизить льготы для ископаемого топлива, так что до окончания срока полномочий правительства для фермеров не останется льготы на дизтопливо.

В обнародованном в понедельник проекте программы нового правительства отмечается, что по структуре налоговых доходов в Литве имеет место чрезмерное доверие к косвенным налогам, а немалую их часть даже не получается собрать.

"Наименее вредные для экономики источники налоговых доходов, такие, как налоги на имущество, связанные с экологией, в Литве пока - одни из самых скромных, так что именно они будут в приоритете", - говорится в проекте.

Будущее правительство собирается рассмотреть возможность отказа от налогообложения реинвестированной прибыли, снизить зависимость бюджета от косвенных налогов - налога на добавленную стоимость и акцизов.

Новое правительство улучшит поддержку одиноких пенсионеров и родителей с детьми

Гинтаре Скайсте не поддерживает намерения уходящих правящих узаконить 13-ю пенсию. По ее словам, пенсии должны расти последовательно, кроме того, новое правительство намерено в большей мере поддерживать одиноких пенсионеров и одиноких родителей с детьми.

"Очевидно, что это был скорее предвыборной трюк, нежели реальный план, так как в подготовленном "аграриями" бюджете расходы на 13-ю пенсию не заложены", - сказала Г. Скайсте радио LRT во вторник.

По ее словам, чтобы снизить бедность, пенсии нужно увеличивать последовательно и ежемесячно, кроме того, планируется в большей степени направить поддержку на адресные группы, например, повысить пенсии одиноким пенсионерам, которые сейчас получают только вдовы\вдовцы, а также выплаты одиноким родителям с детьми.

Поправки о 13-ой пенсии инициировала фракция Избирательная акции поляков Литвы - Союз христианских семей, которая не прошла в Сейм в многомандатном округе.

Подсчеты показали, что на 13-ю пенсию ежегодно понадобилось бы 120-180 млн евро, ее могло бы получать около 600 тыс. человек.

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