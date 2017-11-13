Министр заявил это в понедельник после встречи с руководством польской нефтеперерабатывающей компании Orlen и контролируемого ею предприятия Orlen Lietuva.

"Министр информировал (представителей Orlen), что предложения бизнеса слышат и ищут решения, которые устраивают все стороны, с учетом интересов национальной безопасности и опасений, возникающих у коммерческих предприятий", - сообщила BNS пресс-атташе министра энергетики Аурелия Вярницкайте.

Сейчас в Сейме рассматривает закон о сделках, заключаемых стратегическими предприятиями. Глава парламентского Комитета по экономике, "аграрий" Виргиниюс Синкявичюс в конце октября сказал, что сейчас ставится целью выделить критерии, на основании которых важные для национальной безопасности предприятия, в том числе и Orlen Lietuva, должны будут сообщать правительству о крупных сделках.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис в конце октября в интервью BNS сказал, что литовская разведка хочет получать информацию и общаться с бизнесом, чтобы предотвратить опасные инвестиции из России.

На встрече с польской компанией Министерство энергетики также информировало о конкретных планах по улучшению условий предпринимательской деятельности и о новом подготовленном порядке дифференцировании соответствующих общественным интересам услуг (СОИУ).

Orlen Lietuva вместе с компаниями Achema и Lifosa добиваются, чтобы плата по СОИУ за выработанную для их нужд электроэнергию была снижена или отменена. Отмененное с 2011 года исключение для платы по СОИУ, согласно которому эту плату не нужно было вносить за выработанную для своих нужд электроэнергию, самым тяжелым бременем легло на предприятия Orlen Lietuva, Achema, Lifosa, Putoksnis и др.