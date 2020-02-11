"Мы вместе ведем переговоры, сидим за общим столом с Латвией и Эстонией для создания плана предотвращения импорта в Балтийские страны электроэнергии, произведенной в Беларуси. (...) Видя атмосферу и конструктивность, одновременно и вовлеченность Еврокомиссии, я верю, что у нас будет действительно очень хороший компромисс", – заявил министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

На прошлой неделе премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис также заявил, что страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию с БелАЭС, строящейся в непосредственной близости от Литвы. Премьер-министры стран Балтии в пятницу обсудили в Таллине развитие электроэнергетического рынка Балтийских стран.

BNS напоминает, что латвийское правительство заявило в августе прошлого года, что, как только Литва прекратит торговать электроэнергией с Беларусью (после запуска Островецкой АЭС), Рига переместит её на латвийскую границу. Латвийский оператор системы передачи электроэнергии AST прокомментировал BNS, что хочет обеспечить возможности торговли между странами Балтии и Россией. Между тем, Литва уже предприняла шаги по блокировке импорта с БелАЭС.

Одновременно Ж. Вайчюнас во вторник акцентировал важность избежать "возможностей манипуляции картой БелАЭС и препятствий в синхронизации Балтийских стран" с ЛЭП континентальной Европы.

По его словам, уже в марте Беларусь должны посетить международные эксперты. Министр повторил, что до тех пор, пока не реализованы рекомендации стресс-тестов, станция не может быть запущена.

"По моим данным, уже в марте планируется визит Еврокомиссии (ЕК) вместе с представителями европейских регуляторов атомной энергетики на эту станцию для оценки представленного Беларусью плана действий – насколько этот план действий обеспечит безопасность, и насколько он адекватен", – сказал министр.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса (в Островце) БелАЭС – она утверждает, что объект строят с нарушениями требований безопасности и международных обязательств, между тем Минск отрицает эти обвинения.