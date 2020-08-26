aA
После решения правительства Латвии о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси из-за запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) министр энергетики Литвы заявил, что будет продолжен поиск технических решений.
Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij


По словам Жигимантаса Вайчюнаса, сейчас в планах окончательное согласование текста политической декларации, закрепляющей общую позицию стран Балтии об отказе от закупок электроэнергии БелАЭС, и вместе с тем утверждение трехсторонней методики торговли с третьими странами.

"В дальнейшем будет окончательно согласован текст об отказе от закупок электроэнергии, именно текст политической декларации, а наряду с политической декларацией уже операторы системы электропередач подпишут и утвердят трехстороннюю методику, а также - и все остальные необходимые технические договоренности, которые и позволят осуществить как это принципиальное решение, так и обязательства, закрепленные политической декларацией", - сообщил BNS министр.

Статьи по теме:
Премьер-министр Литвы: решением об электроэнергии с БелАЭС Латвия продемонстрировала солидарность  (44)
Глава МИД Литвы: решение Латвии не покупать электроэнергию с БелАЭС – позитивный шаг  (14)

"Этих технических договоренностей будет несколько. Об этом ведутся дискуссии, мы рассматриваем все процессы, чтобы эти слова можно было превратить в реальные дела", - добавил он.

По словам Ж. Вайчюнаса, решение Латвии является важным принципиальным обязательством не покупать электроэнергию из Беларуси, если будет запущена БелАЭС, и это еще один образец солидарности и единства в энергетике.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В случае запуска БелАЭС в Оcтровце Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью (39)

В случае запуска Белорусской АЭС ( БелАЭС ) в Оcтровце...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: если ситуация ухудшится снова могут ввести запрет на собрания (38)

Данные о количестве заболевших коронавирусом за...

Глава МИД: не России учить правилам этикета, которые она сама давно не соблюдает

Обвинения из уст России в том, что Литва вмешивается во...

Науседа о Беларуси: чем больше страха у режима, тем неадекватнее реакция (16)

Власти Беларуси неадекватно реагируют на...

Премьер-министр Литвы: решением об электроэнергии с БелАЭС Латвия продемонстрировала солидарность (44)

Решение Латвии о прекращении торговли электроэнергией...

Науседа: решение Латвии об отказе от электроэнергии с БелАЭС – логичное (15)

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду приветствовал...

|Maža didelių žinių kaina