"Да, это фактор угрозы, но, поскольку инфраструктура управляется Литвой, то по сути критического влияния на нашу безопасность точно нет. Но, несомненно, мы следим за ситуацией", – сказал BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник.

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что российская компания "Новатэк", поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлем, ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.

Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис отметил, что угрозу создает именно повышение объемов торговли газа "Новатэка" – покупателей "приручают" к поставкам, а затем могут начать диктовать условия.

"Если доля газа "Новатэка" в литовской экономике вырастет, вероятно, потребуются дополнительные правовые меры, чтобы скорректировать законы (...). Сейчас эти объемы не такие, чтобы оказывать существенное влияние на нашу систему поставок газа", – подчеркнул Ж. Вайчюнас.

По его словам, Клайпедский терминал СПГ предоставляет доступ к глобальному рынку газа, а "Новатэк" всего лишь один из игроков этого рынка.

Ж. Вайчюнас акцентировал и важность видения более широкого контекста – терминал СПГ позволяет обеспечить выбор поставщиков и конкурентную цену: "Если то, что было до этого – монопольное положение, то сейчас у нас совершенно отличная ситуация".

Министр энергетики напомнил о соотношении газа, импортируемого по трубопроводу, и СПГ – по его словам, именно в 2019 году был достигнут прорыв, когда на литовском рынке доминировал СПГ.

"Это означает, что, если оценивать в целом, соотношение газа как "Газпрома", так и "Новатэка" с западным газом, то в абсолютном объеме доля российского газа в литовской экономике сокращается. Это факт. Во-вторых, конкуренция - это хорошо, поскольку она позволяет приобретать и западный газ по конкурентной цене", – пояснил BNS Ж. Вайчюнас.

Литовский оператор передачи природного газа Amber Grid сообщил BNS, что в прошлом году доля газа "Газпрома" в совокупном импорте страны составила 35%, а доля "Новатэка" – 13% всего газа, импортированного через Клайпедский терминал.

Газ "Новатэка" закупает единственная литовская компания – контролируемый частными акционерами завод удобрений Achema, он также закупает газ и у "Газпрома". Обычно компания не комментирует, сколько газа и у кого закупает.