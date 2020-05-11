"Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещение об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей", – отметил в заявлении министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

В письме, адресованном Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, акцентируется, что в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.

Министр также отмечает, что доверие к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".

В минувшую среду Министерство энергетики Беларуси сообщила, что доставлено топливо для первого реактора БелАЭС. Реагируя на это, Литва призвала Минск остановить начало запуска станции.

Литва утверждает, что БелАЭС, которая находится в 50 километров от Вильнюса, строится без соблюдения требований безопасности.