aA
В связи с тем, что на строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) на минувшей неделе было доставлено атомное топливо, Литва обращает внимание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на то, что все еще не подписано соглашение между ведомствами Литвы и Беларуси о раннем оповещении об атомной аварии.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещение об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей", – отметил в заявлении министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Статьи по теме:
БелАЭС: пока мы не будем готовы безопасно завезти топливо, никто этого делать не будет
"Белорусская АЭС опасна - не то слово!" Посол Литвы рассказал об опасениях жителям Латвии  (96)

В письме, адресованном Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, акцентируется, что в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.

Министр также отмечает, что доверие к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".

В минувшую среду Министерство энергетики Беларуси сообщила, что доставлено топливо для первого реактора БелАЭС. Реагируя на это, Литва призвала Минск остановить начало запуска станции.

Литва утверждает, что БелАЭС, которая находится в 50 километров от Вильнюса, строится без соблюдения требований безопасности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министр энергетики Литвы: безопасность БелАЭС должна стать приоритетом МАГАТЭ (51)

Безопасность строящейся в Беларуси Белорусской АЭС (...

TOP новостей

Namuose siūtos veido kaukės

Представитель правительства: картина пугает, люди носят маски неправильно (8)

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис в...

В Литве - еще один привозной случай коронавируса  заболел ребенок из Москвы

11 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и...

Экономист: выплаты безработным должны составлять не 200, а 257 евро (21)

После того как в минувший четверг парламент Литвы...

Опрос: почти половина жителей Литвы указала, что их доходы во время карантина уменьшились (6)

46% жителей Литвы сказали, что их доходы с началом...

Предприниматель: если мы не будем создавать рабочие места, появится армия безработных (15)

Предприниматель, глава строительной компании Hanner...

|Maža didelių žinių kaina