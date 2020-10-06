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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас призывает Еврокомиссию (ЕК) приложить все усилия к тому, чтобы запланированный на ноябрь ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце был отложен.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© Itar-Tass / Scanpix

Как утверждает Министерство энергетики, Группа европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) только в январе следующего года намерена обнародовать отчет о ситуации в Беларуси.

В письме ответственной за энергетику еврокомиссару Кадри Симсон министр подчеркивает, что Минск демонстрирует только формальное проведение в жизнь рекомендаций по стресс-тестам Евросоюза (ЕС), а реально - ускоряет работы по запуску БелАЭС.

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"Беларусь планирует запустить АЭС, не проведя в жизнь рекомендации по стресс-тестам ЕС и отложив их проведение в жизнь на неопределенное время, что по сути означает отрицание процесса проведения стресс-тестов ЕС и умаление политического лидерства ЕС в регионе", - сказал Ж. Вайчюнас для пресс-релиза.

Беларусь заявляет, что выработка электроэнергии на БелАЭС начнется 7 ноября, между тем страны Балтии пытаются окончательно согласовать инструменты, предназначенные для бойкота электроэнергии с этой станции, как только АЭС заработает.

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