Вторая линия газопровода Nord Stream, которую планируют проложить по дну Балтийского моря, является геополитическим проектом России, и он не должен быть реализован, утверждает литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Nord Stream
© AFP / Scanpix

По его словам, также необходимо обеспечить, чтобы при строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце соблюдались высшие стандарты безопасности.

"Если говорить на эти темы, то однозначно, наши позиции похожи, то есть происхождение обоих проектов - геополитические, политические интересы России. Мы говорили о мерах по обеспечению нашей энергетической безопасности не за счет этих проектов, а о том, что можно сделать, чтобы БелАЭС соответствовала всем международным стандартам, а проект Nord Stream 2 не был реализован", - рассказал BNS Ж. Вайчюнас, встретившийся на минувшей неделе с высокопоставленными должностными лицами Украины в Киеве.

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Министр отметил, что, поскольку Литва стремится укрепить свои позиции по этим вопросам, то следует добиваться большей поддержки в Евросоюзе. Он добавил, что следует работать и с другими государствами ЕС над тем, чтобы в отношении проекта газопровода применялся Третий энергетический пакет ЕС.

По словам. Ж. Вайчюнаса, Европарламент сейчас формулирует свою позицию, а мнение Еврокомиссии однозначно - в отношении проекта должен применяться Третий энергетический пакет ЕС. Литва и Украина также выступают за такую трактовку Nord Stream 2.

"Есть и другие мнения, беседы с Германией, например, если говорить о положительном опыте Литвы в реализации проекта терминала сжиженного природного газа, когда зависимость от одной трубы, одного поставщика (российского "Газпрома" – BNS), длившаяся десятилетия, приносила больше ущерба, чем выгоды Литве, а когда у нас есть терминал, у нас есть возможность выбора", - сказал министр.

В Киеве он встретился с вице-премьером Украины Геннадием Зубко, министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом, главой Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, атомной политики и безопасности Александром Домбровским и другими должностными лицами.

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