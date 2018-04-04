"Германия уже выдала разрешения на строительные работы, но прокладка не началась. (...) Следует учитывать, что в Германии происходит смена правительств, новое правительство формулирует свои политические направления, и в связи с этим есть определенная надежда (что Nord Stream 2 не будет проложен – BNS)", – сказал в среду министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.
В апреле министр намерен посетить Германию, и, кроме прочих вопросов, обсудить проблему Nord Stream.
Член Еврокомиссии Мигель Ариас Каньете, ответственный за вопросы климата и энергетики, в прошлом году заявил, что Nord Stream 2 не отвечает целям энергетической политики Евросоюза.
В марте прошлого года главы парламентов Балтийских стран и Польши в письме, адресованном руководителям европейских парламентов, заявили, что Nord Stream является инструментом государственной политики России, который лишь углубит зависимость Европы от России.
Участники проекта Nord Stream 2 стремятся к тому, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря до Германии, пересекая территориальные воды Дании. Сторонники этого проекта утверждают, что это позволит снизить цену на газ в Европе.
Министр энергетики Литвы: есть надежды, что Nord Stream 2 не будет проложен (3)
Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас...
Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты (82)
Формальным поводом для общей пресс-конференции главы...
Трамп на встрече с президентами стран Балтии: США останутся верным союзником (93)
3 апреля президенты Литвы , Латвии и Эстонии в...
Министр финансов Литвы: пенсионное накопление второго уровня следует поощрять
Литовский министр финансов Вилюс Шапока говорит, что...
В Сейме Литвы возвращаются к экзамену по литовскому языку для учеников школ нацменьшинств (17)
Политики из Избирательной акции поляков Литвы - Союза...
TOP новостей
В одном из крупнейших международных скандалов – литовские фамилии (10)
В скандале вокруг социальной сети Facebook , связанном с...
Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты (82)
Формальным поводом для общей пресс-конференции главы...
Коварная болезнь унесла еще одну жизнь: о прививках мешает договориться изменяющаяся цена (2)
С июля этого года в Литве планировали бесплатно...
Инцидент в больнице: тон врача и непрофессиональность действий поражают (5)
В редакцию DELFI попало видео, снятое в Клайпедской...
Полиция рассказала, что ждет водителей в апреле (2)
Служба дорожной полиции Литвы на своей странице в...