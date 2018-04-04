"Германия уже выдала разрешения на строительные работы, но прокладка не началась. (...) Следует учитывать, что в Германии происходит смена правительств, новое правительство формулирует свои политические направления, и в связи с этим есть определенная надежда (что Nord Stream 2 не будет проложен – BNS)", – сказал в среду министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В апреле министр намерен посетить Германию, и, кроме прочих вопросов, обсудить проблему Nord Stream.

Член Еврокомиссии Мигель Ариас Каньете, ответственный за вопросы климата и энергетики, в прошлом году заявил, что Nord Stream 2 не отвечает целям энергетической политики Евросоюза.

В марте прошлого года главы парламентов Балтийских стран и Польши в письме, адресованном руководителям европейских парламентов, заявили, что Nord Stream является инструментом государственной политики России, который лишь углубит зависимость Европы от России.

Участники проекта Nord Stream 2 стремятся к тому, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря до Германии, пересекая территориальные воды Дании. Сторонники этого проекта утверждают, что это позволит снизить цену на газ в Европе.