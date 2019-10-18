По словам Жигимантаса Вайчюнаса, из-за роста рыночных цен электричество должно подорожать примерно так же, как и в начале этого года.
"Я надеюсь и считаю, что мы не должны превысить прошлогоднее повышение цен – 15% (...) Причина, конечно – постоянное повышение цены на рынке (...), а также другие составляющие – повышение цены на передачу, распределение", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.
"Думаю, что не сильно ошибусь в процентном отношении, сказав, на сколько в процентном отношении повысится цена на электроэнергию, на сколько должна снизиться цена на газ", – сказал министр.
По его словам, цена на газ для бытовых потребителей с Нового года должна снизиться, так как на мировом рынке подешевел сжиженный природный газ (СПГ) и есть намерения снизить затраты на содержание Клайпедского терминала СПГ.
Однако Ж. Вайчюнас подчеркнул, что окончательное решение о ценах на электричество и газ для потребителей до конца ноября примет Государственный совет по регулированию энергетики.
С нынешнего года электроэнергия для бытовых потребителей подорожала примерно на 15% – с 11,3 цента до 13 центов за киловатт-час (стандартный тариф одной временной зоны), а газ – на 7 центов за кубометр или на 12-18%.
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