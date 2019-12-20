Такую позицию он озвучил в четверг на состоявшейся в Вене встрече с новым главой агентства Рафаэлем Мариано Гросси, сообщило Министерство энергетики.
"Ядерная безопасность – это всеобщая ответственность, потому что, как показывают уроки прошлого, ядерные аварии становятся всеобщей бедой. Репутация ядерной энергетики находится в руках МАГАТЭ, поэтому обеспечение ее безопасности в Беларуси должно быть приоритетной задачей организации", – сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас.
По его словам, Беларусь не спешит выполнять рекомендации Евросоюза (ЕС) по стресс-тестам. На БелАЭС остаются и нарушения международных конвенций (Эспоо, Орхусской), также не выполнены до конца и рекомендации по безопасности МАГАТЭ.
Как сказал Ж. Вайчюнас, гендиректор МАГАТЭ пообещал содействие в деле осуществления миссий в Беларуси и надзора за проведением рекомендаций в жизнь.
Беларусь сообщает, что ядерное топливо для первого реактора БелАЭС должно быть доставлено в первом квартале 2020 года.
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